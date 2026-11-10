EMPRESARIOS TURÍSTICOS PIDEN AL GOBIERNO DE LAYDA PARA GARANTIZAR EL IRONMAN 2027

Ante la incertidumbre sobre la continuidad del IRONMAN 70.3 Campeche, el Consejo Empresarial Turístico de Campeche (CETURCAM) exigió al Gobierno del Estado, encabezado por Layda Sansores San Román, garantizar las gestiones y recursos necesarios para asegurar la realización de este evento internacional en 2027.

Mediante un comunicado oficial, el organismo empresarial advirtió que Campeche necesita mayor planeación, inversión y certeza para mantener competencias que generan una importante derrama económica, en lugar de depender de eventos aislados sin una estrategia turística de largo plazo.

CETURCAM destacó que la edición de 2026 atrajo a deportistas nacionales e internacionales, acompañantes y equipos de apoyo, con una estancia promedio estimada de 3.5 noches, lo que representó oportunidades de ingresos para hoteles, restaurantes, transportistas y establecimientos comerciales.

Ante este panorama, los empresarios solicitaron a la administración estatal establecer acuerdos y compromisos presupuestales que garanticen la permanencia del IRONMAN, además de impulsar una agenda de congresos, convenciones y eventos de calidad que permita fortalecer la actividad turística durante todo el año.

El sector turístico dejó claro que no basta con atraer visitantes ocasionalmente, pues se requieren políticas públicas que ofrezcan resultados económicos y certidumbre a quienes invierten y generan empleos en Campeche. Por ello, pidió al Gobierno del Estado acciones concretas para asegurar la continuidad de los eventos internacionales y evitar la pérdida de oportunidades para la economía local.