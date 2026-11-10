¡“TODOS SON TADDEI Y TADDEI ES TODO MORENA”! VIDEO SATÍRICO EXHIBE A FIGURAS DE LA 4T Y CUESTIONA SU DISCURSO DE AUSTERIDAD

Video: Sr. Pelón

Un video de sátira política que circula en redes sociales ha puesto en el centro de las críticas a Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), al utilizar su imagen para representar a diversas figuras vinculadas con Morena y la llamada Cuarta Transformación.

Bajo el título “Todos son Taddei y Taddei es todo Morena, ¿qué no?”, el montaje muestra a un personaje con la vestimenta y los rasgos característicos de Taddei, pero con los rostros de Gerardo Fernández Noroña, Andrés Manuel López Beltrán, Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, Rubén Rocha Moya, Andrea Chávez, Marina del Pilar Ávila, Claudia Sheinbaum, entre otros.

La parodia cuestiona con ironía los vínculos políticos entre la exfuncionaria electoral y personajes de Morena, en medio de los intentos de deslindarse de ella que señala el propio material. Además, lanza una crítica a los gastos millonarios atribuidos a integrantes de la 4T, al contrastarlos con el discurso de austeridad que el movimiento ha defendido públicamente.