martes, noviembre 10, 2026
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“USTED CÁLLESE, DÉJEME HABLAR”, EXIGE REPORTERA A LORD MOLÉCULA EN PLENA MAÑANERA…¡Y SHEINBAUM ORGANIZA VOTACIÓN PARA QUITARLE EL MICRÓFONO”

La periodista Reyna Haydee y el reportero Carlos Pozos, conocido también como Lord Molécula, protagonizaron un tenso intercambio de palabras durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, quien tras afirmar que la primera le faltaba al respeto a sus compañeros, organizó una votación para definir si se pasaba la palabra a otra comunicadora o comunicador.

“Le estás faltando el respeto a tus compañeros; vamos a hacer una votación porque aquí somos democráticos: ¿quién vota porque ya pasemos la palabra a otra compañera o compañero?”, expresó Claudia Sheinbaum.

Reyna Haydee Ramírez tildó de “paleros” y “propagandistas” a algunos de sus colegas, y acusó a Carlos Pozos de ser vIolentAdor de mujeres.

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