EN REDES: SHEINBAUM Y LÍDERES DE MORENA SE MANIFESTARON Y NADIE SE LOS RECRIMINA, PERO LA PRESIDENTA NO ESCUCHA A INCONFORMES: VIOLANTE

En un video transmitido en sus redes sociales, el analista político Leobardo Violante criticó a la presidenta Claudia Sheinbaum por no tomar en cuenta las luchas ciudadanas actuales y culpar de las manifestaciones a la derecha, al PRIAN, a Calderón, pero ¿cuándo va a escuchar a los inconformes?, pues ella se manifestó contra el alza a los cobros en tu universidad en 1986 y nadie se lo recrimina, y lo mismo con otros actores políticos morenistas encabezados por López Obrador, quien cerraba carreteras buscando indemnización para campesinos y pescadores afectados por la actividad de Pemex.

A sus imágenes agregó el texto: “Tú te manifestaste igual que cientos de mexicanos, pero hoy, como la manifestación es en tu contra, hoy esa lucha, ya no cuenta para ti. Hoy esa lucha, es la derecha, es el PRIAN, es Calderón. Pero, y ¿cuándo realmente vas a escucharlos? ¿Cuándo por fin llegará la solución a las demandas?”.