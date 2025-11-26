TÓMELO CON CALMA: RETROCESO EN LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA HOTELERA.

Por Fernando A. Mora Guillén.

Alistan inclusión financiera.

Retroceso en la inversión en infraestructura hotelera.

Una acción más contra outsourcing.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, presentó Plan de Inclusión Financiera, que enfoca sus esfuerzos en hacer llegar los servicios financieros a las mujeres, y a los pequeños negocios.

De la población entre los 18 y los 70 años de edad, al menos el 63 por ciento tiene una cuenta de ahorro formal. El impulsar las operaciones digitales, ha sido una exigencia de los organismos internacionales; sin embargo, para muchos, el que se impulse la digitalización financiera, es visto como una medida de control sobre el manejo de los ingresos, y los recursos familiares. Sin duda es un gran reto para las autoridades, generar confianza de la sociedad, que permita que la digitalización de operaciones, no se perciba como una amenaza para controlar sus finanzas.

Tómelo con interés. – En 2025 la inversión hotelera sufrió un retroceso del 17%, respecto al número de cuartos que se han venido construyendo en los últimos cuatro años.

El Reporte SOFTEC, destacó que entre 2021 y 2024, en nuestro país se construyeron más de 10,000 habitaciones por año; mientras que, en 2025, las habitaciones construidas disminuyeron a 8,000. La inversión inmobiliaria, que rebasaba los 55 mil millones de pesos al año, solo alcanzo 48 mil millones de pesos en 2025.

Si bien es cierto que la inversión de nuevos hoteles ha disminuido, las tarifas se han incrementado lo que genera mayores ingresos.

Tómelo con atención. – La Secretaria del Trabajo y Previsión Social, publicó esta semana un nuevo protocolo para detectar esquemas de subcontratación de personal.

El documento establece mecanismos de intercambio de información entre el SAT, IMSS, e ISSSTE, para fortalecer la fiscalización.

De igual forma, se establece una metodología de análisis y cruce de datos, que genera ya incertidumbre entre los patrones de distintos sectores.

