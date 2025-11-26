BALEADOS PODRÍAN ESTAR RELACIONADOS CON VENTA DE DROGAS, DICE LA POLICÍA DE MARCELA

Confirma que víctimas son un menor de edad y otra de diecinueve años

San Francisco de Campeche.- Momentos después de que la gobernadora insistiera en que Campeche sigue siendo un estado seguro, de nueva cuenta sujetos en motocicleta cometieron un delito de alto impacto y huyeron en la capital campechana, pese a la enorme inversión en el C cinco, la adquisición de nuevas patrullas y más elementos de la Policía Estatal.

Esto lo reconoce la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana al emitir un comunicado sobre el atentado que sufrieron dos personas al interior de su casa, ubicada en la colonia Pablo García, el martes por la noche, aunque consideró que las víctimas podrían estar relacionadas con la venta de narcóticos.

El adolescente de doce años y el joven de diecinueve estaban dentro de un predio cuando llegaron los sujetos en motocicleta a dispararles.

Además, la dependencia policíaca reveló que el ataque podría estar relacionado con la venta de narcóticos, revictimizando a un adolescente víctima de una agresión a balazos.