PLAN CAMPECHE DE $MIL 238 MILLONES Y DEUDA DE MIL MILLONES, ¿ENGAÑO O ABUSO?: AURORA SANSORES

En una publicación en sus redes sociales, Aurora Sansores criticó que nadie dijo que por el Plan Campeche, cuya inversión es de mil 238 millones de pesos, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum y agradecido por la gobernadora mediante un post, nuestra entidad tendría que endeudarse con mil millones de pesos, ante lo cual preguntó: “¿es engaño o abuso?”.



Sansores escribió: “El Plan Campeche que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, y que hasta agradeció la gobernadora (ahí está el post) por la inversión de casi mil 300 millones de pesos, sin duda fue bien recibido, pero nadie nos dijo que para acceder a este Plan, Campeche, si esta tan saqueada entidad, tendría que endeudarse con mil millones de pesos. Me niego a creer que el anuncio de inversión federal en realidad sólo fuera de 238 millones, más me suena a aprovechemos la oportunidad. No se ría!!! Es en serio!! Le explico”.



Y continúa: “Hoy en sesión, el Congreso del Estado leerá la petición de adquirir una DEUDA POR MIL MILLONES DE PESOS!!!, sí señores, DEUDA por MIL MILLONES DE PESOS!! La razón, creo se llama justificación, es que lo necesitamos para carreteras, vamos el Plan Campeche habla de producción, pero nuestras carreteras y caminos no están en condiciones para garantizar la conectividad entre productores y consumidores (esto ya lo sabíamos pero creo la presidenta no), y cómo diablos van a estar en condiciones?? Dígame usted??, si en cuatro años no se les ha dado mantenimiento? Y aquí viene mi desconcierto. Si no ha habido inversión pública, ni se ve obra alguna, por qué contactar una deuda? No puede utilizarse el presupuesto? O ya se lo gastaron?”.



Y ahora mis dudas. ¿Sabrá Claudia Sheinbaum que su anuncio está propiciando endeudar al Estado? ¿No se dan cuenta que con esta solicitud de deuda ponen como mentirosa a la Presidenta de la República?, ¿O están aprovechando el anuncio de la Presidenta de la República, para justificar una deuda? ¿El Plan Campeche, fue un engaño o es un abuso? En serio…. ¿No tiene usted la sensación de que los dineros de esa deuda no se verán aplicados en ningún lado? Seguimos… Hasta ahí la publicación.