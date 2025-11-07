EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 07 DE NOVIEMBRE DE 2025

LASTRES QUITAN GOBERNABILIDAD A CLAUDIA.

El editorial Tiros Libres, del diario Ovaciones, en su “Laberinto Oficial”, comenta del enorme problema que enfrenta la presidente Claudia Sheinbaum, porque “prometió orden, pero sus gobernadores más leales están empeñados en complicarle el discurso de estabilidad” con su pésimo y corrupto desempeño al frente de sus entidades. Sintetizamos.

“El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se ha convertido en otro dolor de cabeza para Claudia Sheinbaum tras el asesinato del alcalde de Uruapan… Las marchas y el portazo al Palacio de Gobierno exhiben un estado fuera de control, donde la violencia sigue mandando. Como antes Layda Sansores en Campeche o Ruben Rocha en Sinaloa, Bedolla pasa de aliado a lastre político.”

Dicen que lo peor del PRI se fue a Morena, por eso como gobernadores resultaron peores. Con Morena llegó una peste de inseguridad, estancamiento económico y desempleo, que ocasionó un empobrecimiento generalizado, con la peor atención médica. Quienes prometieron acabar la corrupción, hoy saquean al erario público con total impunidad. La presidenta tiene dos opciones: poner orden en su casa, o hundirse con sus corruptos lastres políticos.

ACOSO EXHIBE DOBLE DISCURSO DE MORENA.

Tratando desesperadamente de desviar la atención del asesinato del alcalde Carlos Manzo de Uruapan y el megafraude del huachicol fiscal que involucra al corrupto expresidente López Obrador y sus hijos, las mujeres de Morena condenan el “acoso” que “sufrió” Claudia Sheinbaum. Al respecto comenta el periodista Pedro Ferriz:

“Que padre que sacan el tema. ¡No lo permitiremos! ¡Es un abuso contra las mujeres! Bla bla bla ¡Chinguen a su madre bola de hipócritas! ¿Qué hacemos con Cuauhtémoc Blanco que tiene una acusación de su hermana de haberla intentado violar en la casa de Gobierno de Morelos? ¿Qué hacemos con las 6 mujeres que demandaron a Felix Salgado Macedonio por intento de violación? Ahí sigue el cabrón, así como ahí sigue Cuauhtémoc, y ahí siguen ustedes justificándoles y todavía cantándoles ¡No estas solo! ¡No estas solo!”

Ese doble discurso de Morena, que también se repite en Campeche, donde Layda Sansores negó la justicia a una joven víctima de violación tumultuaria, hasta que ella subió a redes su caso y la presión obligó a la aprehensión de los agresores. El mismo problema tuvo Aracely Contreras, que denunció agresiones y fue ignorada por su Fiscalía, hasta que la mataron. Pero hoy se solidariza con Claudia. El doble discurso, de quienes carecen de moral.