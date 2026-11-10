TRABAJADOR SE SALVA DE SER ARROLLADO TRAS BRINCAR EL CAMELLÓN

Un aparatoso accidente registrado sobre la carretera federal Campeche-Mérida dejó una persona lesionada y estuvo a punto de costarle la vida a un trabajador del Consorcio Carretero, quien logró ponerse a salvo segundos antes de que un automóvil se estrellara contra una camioneta de la empresa.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 67, cerca del puente de la comunidad de Pocboc, en el municipio de Hecelchakán, donde personal del Consorcio Carretero realizaba trabajos de medición y señalización sobre la vía federal.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los empleados se encontraba detrás de una camioneta blanca de la empresa para advertir a los automovilistas sobre las labores, cuando el conductor de un automóvil intentó rebasar a un tráiler y terminó impactándose contra la unidad estacionada.

Al percatarse del peligro, el trabajador reaccionó de inmediato y saltó hacia el camellón central, con lo que evitó ser alcanzado por el vehículo y sufrir lesiones que pudieron resultar graves. El choque dejó una persona lesionada.