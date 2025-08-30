EN REDES: CIBERNAUTAS CULPAN AL GOBIERNO DE LAYDA DE LA POBREZA EN CAMPECHE

“Ya son 4 años del Gobierno y se la pasa echando culpa a ladroncito…”, “Pésimo Gobierno de doña Layda…”, y “Esto es Morena, más pobreza…”, son algunos comentarios de cibernautas sobre el informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de que Campeche se hunde en la pobreza laboral y más familias no tienen para comprar la canasta básica.

Los pronunciamientos de reprobación fueron contundentes: “Ya son 4 años del Gobierno y se la pasa echando culpa a ladroncito, y su Gobierno está peor…a los únicos que les va bien son a los fuereños que trajo habiendo mucha gente preparada en Campeche, la discrimina”, “Pésimo Gobierno de doña Layda. Aunque sus números dicen otra cosa, ya que a la güera y familia les ha ido muy bien!!!”, y “Esto es Morena, más pobreza y los hospitales ni para ir, porque no hay ni un paracetamol”.

También: “Materia prima para la 4T, por qué van a combatir la pobreza si es su base electoral?”, “Efectivamente, se supone que Morena iba a ser el cambio y dejar atrás los ratas que no gobernaron bien, pero estas ratas de Morena están peor”, y “Si no consigues trabajo en Campeche, la solución es emigrar de aquí, está mal pagado y ni empresas hay”.