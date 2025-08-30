sábado, agosto 30, 2025
Lo último:
Nacionales

EN REDES: LA CONMOVEDORA HISTORIA DE NOROÑA: DE HOMBRE DE PUEBLO HUMILDE A TERRATENIENTE DE TIERRAS COMUNALES IRREGULARES: SOCIEDAD CIVIL MÉXICO

user editor

En un video que circula en sus redes sociales, la Sociedad Civil México critica al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien en menos de 4 años pasó de ser una persona humilde a terrateniente con tierras comunales irregulares, imposibles de financiar en un banco, y recuerda que recientemente afirmó: “Yo no tengo ninguna obligación de ser austero”.

También te puede gustar

EXPONEN A NIVEL NACIONAL LA BRUTAL DETENCIÓN DEL PERIODISTA JORGE GONZÁLEZ VALDES

telemarwebmaster_gs2m70wg

“REY DEL HUACHICOL FISCAL” VINCULADO CON EL NARCOTRÁFICO HABRÍA FINANCIADO LA CAMPAÑA DE LAYDA

Publicad0rTelemar

Secuestran a candidata de Movimiento Ciudadano a alcaldía en Guerrero

telemarwebmaster_gs2m70wg

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *