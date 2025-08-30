EN REDES: LA CONMOVEDORA HISTORIA DE NOROÑA: DE HOMBRE DE PUEBLO HUMILDE A TERRATENIENTE DE TIERRAS COMUNALES IRREGULARES: SOCIEDAD CIVIL MÉXICO
En un video que circula en sus redes sociales, la Sociedad Civil México critica al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien en menos de 4 años pasó de ser una persona humilde a terrateniente con tierras comunales irregulares, imposibles de financiar en un banco, y recuerda que recientemente afirmó: “Yo no tengo ninguna obligación de ser austero”.