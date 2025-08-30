DEJAN LIBRE A PAREJA DETENIDA COMO IMPLICADA EN ASESINATO

Fueron puestos en libertad el hombre y la mujer asegurados y dados a conocer por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) como implicados en la ejecución del maestro de taekwondo, Andrés H. A., de 44 años, a las puertas de su domicilio en la colonia Compositores, en Ciudad del Carmen, la tarde del lunes 25 de agosto.

Aunque no hubo flagrancia, la SPSC en un comunicado destacó que los detuvieron ante los señalamientos de la víctima de que lo habían amenazado días antes. Al momento de la detención les habrían encontrado droga.

Ambos estuvieron a disposición del Ministerio Público por delito contra la salud, en su modalidad de posesión simple, y al cumplirse las 48 horas quedaron en libertad y sin que la autoridad ministerial pudiera relacionarlos con el asesinato.

Pese a la liberación, fuentes no oficiales señalaron que el pasado este jueves 28 de agosto fue detenido mediante orden de aprehensión por homicidio calificado, una persona del sexo masculino que estaría relacionada con el caso de Andrés H.A., aunque la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) no ha informado en torno al tema.