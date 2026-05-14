QUE NO SON HIDROCARBUROS SINO ARCILLA EN PUNTA XEN

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, informó que el material viscoso localizado en la playa de Punta Xen, en el municipio de Champotón, no corresponde a hidrocarburos, sino a una especie de arcilla, de acuerdo con los resultados de laboratorio realizados por la Secretaría de Marina (SEMAR).

Durante la sesión de la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad, representantes de la SEMAR presentaron el análisis efectuado al material hallado en la zona costera, descartando riesgos relacionados con derrames de petróleo o sustancias derivadas de hidrocarburos.

El hallazgo había generado preocupación entre habitantes y visitantes de Punta Xen debido a la apariencia del material detectado en la playa. Sin embargo, tras los estudios correspondientes, las autoridades federales confirmaron que se trata de una sustancia con características similares a la arcilla.

En la misma reunión, Layda Sansores San Román informó que el presunto responsable del homicidio de tres personas ocurrido el pasado viernes en la capital campechana ya fue vinculado a proceso y quedó a disposición del Juez de Control.