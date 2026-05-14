PREOCUPA LA CRECIENTE INSEGURIDAD: POOL; “HAY DISCREPANCIA ENTRE CIFRAS ‘ALEGRES’ OFICIALES Y LA REALIDAD QUE VIVEN LOS CAMPECHANOS”

Lejos de reconocer que desde el inicio la estrategia de seguridad fue fallida, el Gobierno de Layda Sansores nunca lo hizo ni quiso recomponer el camino, lo que afecta a los campechanos de todos los Municipios, criticó el diputado Miguel Ángel Pool Alpuche, al externar su preocupación por el aumento de la inseguridad en Campeche, y resaltar una discrepancia entre las cifras “alegres” oficiales y la realidad que viven los ciudadanos que salen todos los días a ganarse el pan y llevarlo a sus casas.

Aseguró que el Estado, que alguna vez fue uno de los más seguros del país, ahora enfrenta altos índices de criminalidad, e hizo un llamado urgente a las autoridades de seguridad a coordinarse con autoridades educativas, para blindar a las escuelas y evitar que cualquier alumno pueda ingresar un arma de fuego, ya sea por juego o broma, y causar una tragedia.