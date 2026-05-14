DETIENEN EN ISLA DE TRIS A SUJETO PRESUNTAMENTE ARMADO QUE AMENAZABA A CIUDADANOS 

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva sobre la avenida Isla de Tris, frente al fraccionamiento Los Lagos, en Ciudad del Carmen, luego de que presuntamente amenazara a otra persona mientras circulaba en una motoneta.

De acuerdo con el reporte policiaco, el sujeto se desplazaba a bordo de una motoneta Italika color rojo cuando presuntamente intimidó a un ciudadano con un arma, situación que generó una rápida movilización de los agentes estatales en el sector. Tras ser ubicado, los policías le realizaron una inspección preventiva y entre sus pertenencias encontraron un arma negra, la cual presuntamente sería una pistola de balines.

El masculino fue asegurado en el lugar y posteriormente trasladado ante la Fiscalía General del Estado de Campeche, instancia que determinará su situación jurídica. La motocicleta en la que viajaba también quedó asegurada. Habitantes de la zona señalaron que el individuo presuntamente ya había protagonizado incidentes similares y amenazas contra otras personas en ocasiones anteriores.