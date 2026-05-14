SMAPAC REEMPLAZA TUBERÍA EN BELLAVISTA PARA ACABAR CON OBSTRUCCIÓN POR SARRO

El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) inició trabajos de sustitución de 150 metros de tubería en la colonia Bellavista, luego de detectar una obstrucción provocada por acumulación de sarro lodoso que afectó el suministro del vital líquido en la zona.

El director general del organismo, Fernando Quijano Palomo, informó que durante esta semana vecinos reportaron deficiencias en el servicio de agua potable, por lo que de inmediato se ordenó la inspección de la red hidráulica para localizar la causa del problema.

Tras las revisiones, brigadas de inspección y fontanería identificaron que la obstrucción se originó por un tipo de sarro lodoso que circula junto con el flujo de agua y se acumula dentro de la red.

Para solucionar la afectación, el SMAPAC realiza el reemplazo de 150 metros lineales de tubería de 4 pulgadas por una nueva línea de 6 pulgadas, además del retiro del tramo donde se concentra el material que bloquea el paso del agua. Los trabajos se desarrollan sobre la calle 104, desde el Jardín de Niños “Ana María Farías”, en el cruce con la calle Benito Juárez, hasta la intersección con Miguel Hidalgo.

Ante la afectación temporal en el servicio, el organismo implementó el abastecimiento mediante pipas para apoyar a las familias de la colonia Bellavista. Fernando Quijano Palomo exhortó a los habitantes a mantenerse atentos para solicitar el llenado de sus depósitos de agua. El titular del SMAPAC señaló que se espera concluir las labores durante la noche de este jueves 14 de mayo, con el objetivo de restablecer por completo el suministro de agua potable en la zona afectada.