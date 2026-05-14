VIBRA CON ESPECTACULAR NOCHE DE REGIA VAQUERÍA

Una noche llena de tradición, música y color se vivió en Tenabo durante la celebración de la Regia Vaquería organizada en honor al Gran Poder de Dios, una de las festividades más representativas del municipio.

La velada estuvo amenizada por la Orquesta Noh-Beh, que puso ritmo a la tradicional fiesta regional con sones y melodías que hicieron bailar a decenas de asistentes.

Entre el rechinido de las alpargatas y los tradicionales pasos de jarana 6×8, hombres y mujeres lucieron elegantes ternos y atuendos típicos, resaltando la riqueza cultural y el orgullo por las raíces campechanas.