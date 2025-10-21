martes, octubre 21, 2025
LAYDA JUSTIFICA PERSECUCIÓN CONTRA TELEMAR Y LOS LLAMA “CHILLONES Y MENTIROSOS”

Tras ser señalada a nivel nacional como opresora por censurar a los medios de comunicación, la gobernadora Layda Sansores San Román justificó que ella sólo ejerce su derecho a la defensa ante ataques personales.

Negó que exista un intento de silenciar a la prensa y aseguró que la Fiscalía tiene el derecho de solicitar información al medio, desestimando las denuncias como una exageración.

Sansores calificó de “chillones y mentirosos” a quienes la señalan de censurar y sostuvo que las críticas hacia su gobierno responden a una campaña en su contra. Aseguró que enfrenta misoginia y ataques personales, pues —según dijo— se le insulta sin consecuencias, pero cuando responde se le acusa de censura.

En su declaración, insistió en que continuará defendiendo su postura y que los medios deben asumir responsabilidad por lo que publican, pero no dijo nada respecto a los insultos que ella realiza dentro de su show nocturno de los martes

