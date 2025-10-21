EL 29 DE OCTUBRE ENTRAN EN OPERACIÓN TODOS LOS AUTOBUSES DE KO’OX; ANUNCIAN OTRO MES GRATIS PARA SEGUIR AJUSTANDO EL SISTEMA

La gobernadora Layda Sansores San Román anunció que el próximo miércoles 29 de octubre entrarán en operación todos los autobuses del sistema de transporte Ko’ox, con la incorporación de las rutas alimentadoras que conectarán las colonias con la red troncal. Explicó que ya se integrarán los 102 nuevos vehículos para cubrir toda la ciudad y mejorar la movilidad de los campechanos.

Sansores adelantó que el servicio continuará siendo gratuito durante un mes más, con el propósito de seguir ajustando el sistema automatizado de cobro y afinar detalles técnicos. Indicó que el gobierno recopila opiniones de los usuarios para definir las tarifas y garantizar un servicio eficiente y ordenado, asegurando que no se precipitarán hasta tener todo en correcto funcionamiento.