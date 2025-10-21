LAS VENTAS ESTÁN POR LOS SUELOS Y AUTORIDADES DAN A AMIGOS ESPACIOS EN ÁREA DE TRANSICIÓN DEL AFA PARA DÍA DE MUERTOS, ACUSAN

Locatarios del Mercado “Alonso Felipe de Andrade” (AFA) denunciaron arbitrariedades y favoritismo de Regulación Comercial en la entrega de permisos para instalar puestos en el área de transición, previo a la temporada de alta demanda por el Día de Muertos, cuando las ventas están por los suelos.

El comerciante Sergio Alberto Martínez Herrera reveló que a pesar de que el año pasado acordaron prohibir la venta externa para no afectar la actividad dentro del recinto, esta vez las autoridades autorizaron los permisos a 14 personas marginando a comerciantes con antigüedad reconocida.

Regulación Comercial repartió los permisos a su criterio y lo irónico es que dejó fuera a la señora Rosa Huerta, que fue la pionera en la venta de dulces en este mercado desde hace más de 40 años, criticó Martínez Herrera, y acusó que varios beneficiados no se dedican de forma permanente al giro comercial, mientras vendedores con discapacidad o con trayectoria dentro del mercado fueron ignorados. “Hay un señor que vende dulces todo el año, incluso en silla de ruedas, y tampoco le dieron espacio. En cambio, sí lo dieron a quienes sólo venden una vez al año”, lamentó.

El locatario hizo un llamado a las autoridades municipales a intervenir y garantizar igualdad de condiciones para todos los comerciantes, subrayando que el problema radica en la falta de comunicación y sensibilidad de los funcionarios. “La economía está muy delicada y las ventas por los suelos. No pedimos privilegios, pedimos justicia y oportunidad de trabajar. Que se pongan la mano en el corazón y que el director de Servicios Básicos, Edwin, venga personalmente a ordenar la situación”, expresó.