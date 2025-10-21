PIDE MOCI AL NUEVO TITULAR DE LA ARTEC QUE RINDA CUENTAS SOBRE LA SITUACIÓN DEL KO’OX

· No se trata sólo de autobuses, sino del derecho a la movilidad y de la economía de miles de ciudadanos

La diputada de Movimiento Ciudadano, Diana Aguilar Ruelas, presentó un exhorto ante el Congreso del Estado para pedir al nuevo titular de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec) claridad, transparencia y rendición de cuentas en la puesta en marcha del sistema de transporte público Ko’ox. Recordó que el Gobierno Estatal había prometido iniciar operaciones el 1 de febrero de 2025, fecha que no se cumplió sin explicación oficial, por lo que exigió un informe sobre el calendario real de activación de unidades, rutas definidas y criterios técnicos y sociales aplicados.

La legisladora señaló que los usuarios desconocen horarios, rutas y el funcionamiento de las plataformas digitales y tarjetas electrónicas anunciadas como parte del nuevo sistema. Cuestionó la falta de información sobre las empresas encargadas de administrar los pagos y advirtió que la opacidad genera desconfianza ciudadana y mal uso de los recursos públicos. Aguilar Ruelas subrayó que la modernización del transporte no debe hacerse con improvisación ni ocultando información, pues afecta a colonias como 18 de Marzo, Las Flores, Solidaridad Urbana, Kanistés y Siglo XXI. Con el exhorto, pidió garantizar una movilidad digna y responsable para los campechanos.