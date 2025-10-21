“GUERREROS DEL 97” HAN ROMANTIZADO HECHOS VIOLENTOS DE ESE AÑO PESE A QUE NO HUBO FRAUDE: TANIA GONZÁLEZ

La legisladora local del Movimiento Ciudadano (MOCI), Tania González Pérez, aseveró que los llamados “Guerreros del 97” han romantizado los hechos de las elecciones de ese año, así lo recuerda la ciudadanía, pero que además fue muy violento incluso contra mi familia, de mucho amedrentamiento, pero donde no hubo fraude electoral y así lo avalaron más de 20 mil votos, del 7 por ciento, incluso en las elecciones pasadas ganaron por votos del PT.

Han romantizado esa violencia que se vivió como si fuera una lucha pacífica, convertida en mito y adoctrinamiento para las nuevas generaciones del partido en el poder.

Recordó que incluso las subsecuentes elecciones en las que ese grupo de poder -encabezada por hoy gobernadora- participó, recibieron votos en contra, de castigo en la capital, la gente hasta el día de hoy se ha manifestado en contra de esa violencia del 97.