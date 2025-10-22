EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 22 DE OCTUBRE DE 2025

PREOCUPA ACOSO JUDICIAL DE LA 4T: SIP.

En su 81ª Asamblea General, La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre el aumento del acoso judicial como mecanismo oficial de silenciamiento contra periodistas y medios de comunicación en el primer año del gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Hubo 51 casos de hostigamiento legal contra periodistas en el primer semestre del año, reportó la organización Artículo 19.

“Entre los casos más graves, la SIP destacó el del periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector del diario Tribuna de Campeche, quien fue procesado por ‘incitación al odio y violencia de género’ tras denuncias de la gobernadora Layda Sansores. Un juez ordenó el cierre del medio por dos años, le prohibió ejercer el periodismo en ese lapso y le impuso un censor para revisar sus columnas.”

La SIP puntualiza que “Claudia Sheinbaum se mostró contraria a la censura, pero al mismo tiempo, adoptó medidas que refuerzan el control gubernamental sobre el acceso de los medios y sobre la regulación de telecomunicaciones”. O sea, se pronuncia en contra de la censura, pero incongruentemente mantiene mecanismos de control sobre el acceso a la información y la crítica pública… y de paso, solapa la arbitrariedad de Layda Sansores.

INSENSIBILIDAD ANTE LA DESGRACIA.

Preocupa la indolencia y falta de empatía de la presidente, Claudia Sheinbaum, para con los miles de damnificados por los desbordes de ríos en varios estados del país. ¿Pensará que publicando fotos manipuladas en redes sociales la gente cree que atiende el problema? Afortunadamente los medios de comunicación dan oportuna cobertura de la desgracia que viven los afectados. Aquí reproducimos un comentario de los Frentes Políticos, de Excélsior.

“Infernal. En Álamo, Veracruz, la emergencia ciudadana enfrenta el abandono. Tras la creciente que arrastró casas, el lodo ahora es basura acumulada, con colchones podridos, muebles y animales muertos. Las calles apestan, los drenajes colapsaron y el Ayuntamiento, encabezado por Lilia Arrieta, sigue sin aparecer, a la par de la gobernadora Roció Nahle. Tan grave es el olvido que la basura llegó hasta su puerta. Mientras tanto, brigadas de Oaxaca, soldados y marinos tratan de contener la crisis sanitaria que viene. Laurencio, uno de los pobladores, duerme afuera, sin casa y sin respuestas. ¿Y el plan de contingencia? Igual que el drenaje, reventado.”

Mientras el pueblo clama por ayuda y apoyo, el gobierno de la 4T se limita a hacer “un censo real de los afectados”. La poca ayuda llega de los narcos, que reparten despensas por doquier, y del Ejército Nacional, que como “siervo de la nación”, reparte paquetes de apoyo con logo de Morena.