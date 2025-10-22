PRESUME LA GOBERNADORA QUE EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ANDA DE REPORTERO EN LOS CAMIONES KO’OX

La gobernadora Layda Sansores San Román presume que el recién nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Pedro Alcudia Vázquez, va a grabar videos y a entrevistar a pasajeros en los camiones Ko’ox para demostrar que la ciudadanía está satisfecha con el servicio de transporte. La acción genera críticas, pues mientras el Poder Judicial mantiene asuntos pendientes, Alcudia Vázquez realiza tareas ajenas a sus funciones.