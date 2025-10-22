miércoles, octubre 22, 2025
Lo último:
Locales

PRESUME LA GOBERNADORA QUE EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ANDA DE REPORTERO EN LOS CAMIONES KO’OX

La gobernadora Layda Sansores San Román presume que el recién nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Pedro Alcudia Vázquez, va a grabar videos y a entrevistar a pasajeros en los camiones Ko’ox para demostrar que la ciudadanía está satisfecha con el servicio de transporte. La acción genera críticas, pues mientras el Poder Judicial mantiene asuntos pendientes, Alcudia Vázquez realiza tareas ajenas a sus funciones.

También te puede gustar

Cobros excesivos, principales quejas contra CFE; ¿sabías que puedes demandar y ganar?

PEMEX FUE QUIEN ENTREGO EL MATERIAL DE BACHEO A LA COMUNA DE CAMPECHE Y NO LAYDA

García Austria promete colocar a Campeche como destino turístico, de ganar la alcaldía

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *