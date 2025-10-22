CAE EL TECHO A PACIENTE EN CLÍNICA DEL IMSS

Carmen.- Una paciente resultó lesionada al caerle encima un pedazo del plafón del techo del área de rehabilitación de la Unidad de Medicina Familiar número 12 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en la colonia Santa Isabel, mientras recibía atención médica.

El fragmento del falso techo, que según trabajadores llevaba años reblandecido, impactó a la mujer en la cabeza y el cuerpo. Aunque no sufrió heridas graves, el accidente exhibe las malas condiciones de la clínica, pese a que las autoridades federales aseguran que el sistema de salud y las instalaciones del IMSS son de primer nivel. Personal del área afirmó que desde hace tiempo se conocía el deterioro del inmueble, pero no se realizaron los trabajos de mantenimiento necesarios para evitar el incidente.