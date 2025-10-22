VUELCA MOTOTAXI Y DOS PASAJERAS SON HOSPITALIZADAS; SE LE ATRAVESÓ UN LOMITO

Calkiní.- Sobre la calle 22 C, entre 1 y 6 de la colonia Fátima de la cabecera de Calkiní, dos mujeres quedaron severamente lesionadas luego de que un lomito se le atravesara en el camino al mototaxi en que viajaban hacia su centro de trabajo. Fueron trasladadas al hospital.

Tras accidente, ocurrido ayer, las víctimas fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y del Servicio de Atención Médico de Urgencia (SAMU) de Calkiní, y luego llevadas al IMSS Bienestar.