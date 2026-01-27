MARCHAN PARA EXIGIR JUSTICIA PARA YEKA KARO TRAS DENUNCIAR AMENAZAS DE MUERTE

Tomado: Política Penínsular

Hecelchakán .- Este lunes, decenas de mujeres del municipio de Hecelchakán realizaron una marcha que culminó en las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Campeche para exigir justicia para la joven Yeka Karo, quien denunció haber sido víctima de amenazas de muerte.

La movilización fue convocada a través de redes sociales y partió desde la Escuela Normal de Profesores, recorriendo diversas calles de la cabecera municipal al grito de “¡Justicia para Yeka!”, hasta llegar a la sede de la Fiscalía.

De acuerdo con la denuncia, la joven fue amenazada por un sujeto identificado como César C., quien —señalaron— cuenta con antecedentes delictivos. Indicaron que los hechos quedaron grabados en un video, cuando el presunto agresor arremetió contra el vehículo de la joven y la amenazó de muerte, pese a que ella se resguardó dentro del automóvil.

Las participantes denunciaron que la policía tardó alrededor de 40 minutos en acudir al lugar y que fue gracias a la intervención de ciudadanos que la joven pudo resguardarse en un sitio seguro. Posteriormente, recibió atención médica y difundió un video en redes sociales para denunciar públicamente la agresión.

Las manifestantes señalaron que, hasta el momento, el personal de la Fiscalía no ha actuado contra el presunto agresor, pese a la existencia de diversas carpetas de investigación en su contra, según afirmaron. Exigieron a las autoridades garantizar justicia y protección para las mujeres del municipio.