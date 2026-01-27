EXCESO DE VELOCIDAD PROVOCÓ DESCARRILAMIENTO DEL TREN INTEROCEÁNICO: FGR

Circulaba a 65 km/h donde el límite era 50, afirma

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, informó que el exceso de velocidad fue la principal causa del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en el poblado de Nizanda, Oaxaca, accidente que dejó 14 personas fallecidas.

Explicó que, de acuerdo con los peritajes y el análisis de la caja negra de la locomotora, el tren circulaba a 65 kilómetros por hora en una curva donde el límite permitido era de 50 km/h. Además, alcanzó velocidades de hasta 111 km/h en tramos rectos, pese a que la velocidad máxima autorizada era de 70 km/h.

Godoy señaló que se realizaron inspecciones a la vía férrea, al tren y a los sistemas de acoplamiento, sin que se encontraran daños en la infraestructura ni fallas mecánicas que pudieran haber provocado el siniestro, por lo que se descartó que la causa haya sido la construcción.

Indicó que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por homicidio y lesiones, mientras continúan las diligencias para deslindar responsabilidades.