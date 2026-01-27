SEÚL CONFIRMA CARTA DE SHEINBAUM POR CONCIERTO DE BTS

Sin respuesta oficial mientras crece polémica por Ticketmaster

El Gobierno de Corea del Sur confirmó que recibió la carta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que solicita facilidades para que el grupo de K-pop BTS ofrezca más conciertos en México, ante la alta demanda y los problemas registrados en la venta de boletos.

La oficina presidencial surcoreana informó que la misiva se encuentra en análisis y que hasta el momento no existe una respuesta oficial ni una decisión tomada.

La intervención presidencial ocurre en medio de una fuerte polémica entre seguidores de la agrupación, quienes denunciaron falta de transparencia, reventa y presuntas irregularidades en el proceso de venta de boletos a través de Ticketmaster.

Las quejas del fandom detonaron acciones de la Profeco contra la empresa boletera, mientras el conflicto escaló al plano internacional tras la participación directa del gobierno mexicano