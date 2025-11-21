$12 MILLONES PARA “POSADAS DEL JAGUAR SOBRE HIELO” EN LOS MUNICIPIOS DE CAMPECHE Y CARMEN, ANUNCIAN

Campeche.- El titular de la Secretaría de Bienestar, Esteban Hinojosa Rebolledo, anunció que el proyecto “Posadas del Jaguar sobre Hielo”, que se realizará en los Municipios de Campeche y Carmen, tendrá presupuesto total que no rebasará los 12 millones de pesos, cifra similar a la ejercida el año pasado en las posadas tradicionales.



El funcionario explicó que dicho monto contempla un mes completo de actividades, incluyendo la instalación y mantenimiento de las pistas de hielo, así como los escenarios, pantallas, sonido, activaciones, premios y demás elementos que forman parte del programa festivo.



Hinojosa Rebolledo detalló que el presupuesto está dividido entre las distintas dependencias involucradas, cada una encargada de financiar la parte del proyecto que le corresponde.

Por ejemplo, la Secretaría de Bienestar cubrirá directamente el costo de las pistas de hielo, dado que el programa Territorio Jaguar Contigo y el gasto corriente de la dependencia permiten destinar recursos para actividades de convivencia familiar.



Ante la pregunta de si la pista de hielo por sí sola representa los 12 millones de pesos, Hinojosa precisó que las dos pistas de hielo incluidas en el proyecto tendrán un costo conjunto de poco menos de 7 millones de pesos por todo el mes de operación.



El funcionario aseguró que el gasto se mantiene dentro de los márgenes previstos y que las posadas buscan ofrecer espacios recreativos accesibles para las familias de ambos Municipios.