EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 05 DE DICIEMBRE DE 2025

LAYDA SE NIEGA A EXPLICAR ENDEUDAMIENTO.

“No es el Fobaproa, porque lo han visto así como endeudamiento, nooo”, afirmó Layda Sansores en su pasado Martes de Jaguar sobre los mil millones que pretende pedir prestados para que los campechanos paguemos en los próximos 20 años. Pero si pedir un préstamo no es lo mismo que endeudarse, entonces ¿qué es? ¿Por qué no deja de mentirle a los campechanos?

“Estamos ahorita endeudados pagando, pero algo que valía la pena, el puente”. ¡Exacto! Qué bueno que finalmente reconoce que la deuda de Alejandro Moreno sirvió para hacer el Puente Unidad que tanto necesitaban los carmelitas. Fue una de las muchas obras que realizó en los cuatro años que gobernó. Ahora bien, ¿qué obras ha hecho Layda Sansores en sus cuatro años? Ninguna.

“Pues ahora vamos a pagar para la infraestructura”, y de nuevo vamos a preguntar, ¿cuál infraestructura? ¿La que ella anunció que había realizado la Sedena este mismo año? Sansores no ha presentado ningún proyecto a los campechanos y sus secretarios de Finanzas y Economía tampoco fueron al Congreso a explicarlo. Si el gobierno se niega a explicar en qué va a gastar ese dinero, no se debe aprobar el endeudamiento. Así de sencillo.

MÁS MENTIRAS PARA JUSTIFICAR DEUDA.

“Campeche quedará con la mitad de la deuda que tenía”, cierto y es una de las pocas cosas que se le podría aplaudir a Layda Sansores… si no fuera porque la deuda que pretende contratar nos va a dejar igual que cuando llegó. O sea, sin avance. Culpó a los bajos precios del petróleo por el recorte que nos aplicará Claudia Sheinbaum y amenazó: “no va a haber empleo, no va a haber vivienda, vamos a tener problemas muy serios y ahí si que vamos a tener el descontento del pueblo”.

Tras cuatro años de gobierno de Layda Sansores no hay empleo —porque trajo a su camorra de foráneos a ocupar los puestos de trabajo de los campechanos—, no hay vivienda, no hay inversión, no hay seguridad, no hay medicamentos, los servicios médicos son deplorables, no hay crecimiento económico… ¿para qué endeudarnos e hipotecar el futuro del Estado? Desde hace dos años el pueblo tiene problemas serios y está en descontento, ¿no lo ve? ¿Por qué miente?

Si Claudia Sheinbaum prometió mil viviendas del bienestar a los campechanos, ¿por qué las vamos a pagar con nuestro presupuesto? Mientras más explicación da Layda Sansores, más se enreda el tema de la deuda. En Yucatán legisladores locales negaron el endeudamiento propuesto por el gobernador Joaquín Díaz Mena. ¿Tendrán el valor los campechanos de hacer lo mismo?