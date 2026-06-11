PANTALLOTAS

No se entiende cómo quieren dar la apariencia de que todos estamos contentos, cuando que no hay apoyos ni para las necesidades básicas. Lo que está a la vista es que este es un Gobierno fallido y fracasado.

Doña Chela decidió darle un nuevo sentido a su vida, y conforme a su sensibilidad social y sororidad con sus compañeras de género, se inició como gestora social en beneficio de personas vulnerables, en especial mujeres y personas de la tercera edad a quienes acompañaba en sus visitas a oficinas de Gobierno para tramitar medicinas, sillas de ruedas y otros apoyos.

–“Con la novedad, le platicó a sus amigos de tertulia, que en las oficinas estatales, ya todo está cerrado, o nos salen con que están en los preparativos para su informe de Gobierno y el ejercicio fiscal ya está cerrado, o nos lloriquean con que no hay dinero porque les han aplicado recortes, o en el más frecuente de los casos, nos envían a las oficinas municipales que porque la colonia de donde provenimos votó por el partido naranja en la pasada elección”, se quejó.

–“En las oficinas del Gobierno nunca hay dinero, le respondió su compadre Memín, y en el DIF solamente te dan largas, te dicen que dejes tus documentos y que vuelvas en un mes, cuando hay veces en que las necesidades son apremiantes. El lamento más socorrido es que no tienen ni para la luz, como ya dijo en varias ocasiones la Tía gobernanta”.

–“Y no se olviden que en el Seguro ya no te dan medicinas, cuando mucho surten paracetamoi y te dan tu sobre de suero vida oral, pero las recetes no se pueden surtir porque no hay abasto, o te prometen que regreses en unos dos meses para ver si ya les surtieron adecuadamente” complementó el viejo Julián.

–“No se diga de apoyos a los sectores productivos, terció el poeta Casimiro. Los pescadores siguen peregrinando de oficina en oficina para que los indemnicen por los daños causados por los derrames de hidrocarburos, los apicultores esperaban insumos para combatir plagas pero les dicen que no hay dinero y los ganaderos están lidiando con el gusano barrenador que ya diezmo sus hatos y que también han infectado a varias personas ocasionando al menos dos muertes. Lo que se aprecia a simple vista es que el Gobierno está paralizado y quebrado”.

–“Pero que no se hable de fiestas porque para eso sí hay, lamentó doña Chela. O ¿cuánto creen que van a gastar en instalar las pantallas gigantes para transmitir 50 partidos de la copa mundial? No entiendo cómo es que quieren dar la apariencia de que todos estamos contentos, cuando que no hay apoyos ni para las necesidades básicas? Lo que está a la vista de todos es que este es un Gobierno fallido y fracasado” explotó.

–“Ya no hagas berrinches, le aconsejó su compadre Memín, y recuerda que cada día que pasa es un día menos que falta para que esta bola de ineptos se vaya y para que inicie una nueva era para toda nuestra querida entidad. Ya vendrán con sus sobrecitos amarillos a querer comprar nuestro voto, pero tremenda sorpresa se van a llevar cuando constaten que el pueblo noble y sabio pero pobre ya no se deja engañar por unos cuantas migajas a cambio de seis años de ineptitud y corrupción” subrayó.