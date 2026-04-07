CAMPECHE, MENOSPRECIADO

Ala presidenta Sheinbaum se “le olvidó” atender a uno de los estados más pobres con mayor nivel de subdesarrollo económico, y en donde supuestamente está implementando el “Plan Campeche”.

Uno de los reclamos más sentidos de los habitantes de las comunidades rurales, campesinos, productores y transportistas, es el mal estado en que se encuentran la mayoría de las carreteras que existen en esas zonas.

Hay cientos de fotografías e imágenes sobre las pésimas condiciones de los caminos rurales, y en varias ocasiones, los propios pobladores han saludo a bachear con sus recursos, o por lo menos tapar los enormes hoyancos que han producido accidentes y pérdidas a los sectores productivos.

Por eso duele tanto que una vez más, el Gobierno de la señora Claudia Sheinbaum haya desdeñado a Campeche en su Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar que anunció once estados, entre ellos Baja California, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, en donde serán rehabilitadas mil 450 de vías terrestres.

Presumió la señora presidenta que se trata “de acciones para acercar a las comunidades e impulsar el crecimiento económico y el desarrollo regional con justicia social”, pero se “le olvidó” atender a uno de los estados más pobres con mayor nivel de subdesarrollo económico, y en donde supuestamente está implementando el “Plan Campeche” para apoyar al sector productivo, principalmente a las actividades lechera y arrocera.

Es inexplicable que la señora Sheinbaum haya menospreciado las necesidades de Campeche. Que no se le haya ocurrido liberar algunos cuantos millones de pesos adicionales para reparar esas carreteras rurales que están destrozadas. El acceso, por ejemplo a Isla Arena, en el Municipio de Calkiní, está en pésimas condiciones. Y eso afecta la llegada de turistas, y la comercialización de la pesca de la región, por lo que tienen que hacerlo vía Celestún, con lo que se figan divisas.

No extraña que la gobernadora haya guardado silencio sobre el tema. Si, según ella, la presidenta Sheinbaum “abraza con cariño a Campeche”, entonces debería explicar la razón de este menosprecio.

Es cierto, la señora Sansores tiene nula capacidad de gestión; no sabe ‘bajar’ recursos adicionales para su Estado, y por eso prefirió la vía fácil del endeudamiento de mil millones de pesos para pagar en 20 años. Por cierto, ¿qué acciones se están haciendo con esos recursos? ¿Cuándo ha dado los banderazos de inicio de los trabajos en las comunidades rurales contemplados en el Plan Campeche? Nunca.