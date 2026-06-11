EN PIMIENTAL NO VIERON LA INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL NI EL PARTIDO DE MÉXICO POR CULPA DE LA CFE; APAGÓN DESDE LA MAÑANA

Pese a los insistentes llamados a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que eficiente su servicio, desde la mañana de hoy el ejido El Pimiental, perteneciente al Municipio de Escárcega, permanece sin luz, por lo cual sus habitantes no pudieron disfrutar de la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol ni el encuentro entre México y Sudáfrica.

Lo más preocupante, señalan los pobladores, es que esta situación no es un hecho aislado, pues las interrupciones o “cortes” en el suministro eléctrico ocurren de manera constante, a veces tardan días, y afectan las actividades cotidianas.

Recriminaron que pese a los reiterados reportes, algunos por vía telefónica, la CFE implemente acciones para garantizar un servicio estable.

“Esta es la empresa de clase mundial que tenemos”, expresaron con ironía algunos vecinos, y añadieron que desde la llegada del actual Gobierno Federal, las irregularidades en el suministro eléctrico empeoraron, aunque para suspender el servicio por atraso en el pago sí son oportunos.