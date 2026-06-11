“VIVIMOS CON ALEGRÍA LA EMOCIÓN MUNDIALISTA… Y LA POLICÍA ESTATAL VIGILARÁ LAS 24 HORAS”: LAYDA

En sus redes sociales, la gobernadora Layda Sansores señaló que en Campeche vivimos la emoción de la justa mundialista con alegría, pero también con responsabilidad, por lo cual la Policía Estatal estará atenta las 24 horas, y anexó un video de la jefa policiaca Marcela Muñoz, quien aseguró que habrá vigilancia y presencia preventiva en los distintos puntos, para brindar tranquilidad y apoyar el orden durante los festejos.

Afirma que “Nuestra Policía Estatal estará atenta y trabajando las 24 horas para preservar la paz, la seguridad y el bienestar de las familias campechanas y de quienes nos acompañen durante esta gran celebración deportiva”.