TRAS CONFIRMAR 105 DESPIDOS, ALCALDESA DE TENABO ADVIERTE MÁS BAJAS Y JUSTIFICA QUE SERÁN POR EL RECORTE FEDERAL

La presidenta municipal de Tenabo, Mariela Sánchez Espinoza, confirmó que su administración despidió a 105 trabajadores este año y anticipó que en 2026 habrá más bajas, sosteniendo que los recortes federales dejarán a los municipios con menos recursos. Aseguró que los ajustes iniciaron desde el ámbito federal, afectarán al estado y terminarán por impactar a cada ayuntamiento, por lo que Tenabo no quedará fuera de ese escenario. Admitió que cada semana enfrentan problemas que apenas se atienden conforme permiten sus limitadas condiciones.

Sánchez Espinoza justificó los 105 despidos señalando que el municipio no tenía capacidad para pagar el trabajo del personal cesado. Expuso que ella misma acudió a explicarles la situación, argumentando que decir “verdades difíciles” era necesario ante la falta de recursos. Sin embargo, esa postura evidencia la fragilidad financiera de su administración y anticipa un 2026 más complicado, donde Tenabo enfrentará nuevos recortes sin una estrategia clara para evitar más afectaciones laborales ni el deterioro de los servicios municipales.