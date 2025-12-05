JORGE GONZÁLEZ PROPONE UN CÓDIGO FEDERAL PARA PROTEGER A PERIODISTAS

En el XXI Encuentro Internacional de Periodistas “Periodismo en tiempos de reinvención”, el ex director de Tribuna, Jorge González Valdez, planteó la necesidad de terminar con la dispersión de leyes y reglamentos en materia de comunicación e integrarlos en un código federal. González Valdez explicó que esta medida permitiría sacar de la órbita de los gobiernos estatales el acoso judicial que persiste de manera arbitraria contra los comunicadores.

Durante el encuentro, los expositores coincidieron en la urgencia de fortalecer la unidad y el entendimiento dentro del gremio periodístico para enfrentar a quienes amenazan las libertades de pensamiento, prensa e información. Se expusieron casos de persecución y abusos usando estructuras gubernamentales, y se acordó compartir información en tiempo real. Además, se determinó actuar contra los depredadores que, con el apoyo de jueces escrupulosos, buscan afectar la libertad y el patrimonio de quienes informan sobre su conducta pública.