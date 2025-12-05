RESTOS ÓSEOS POSIBLEMENTE DE UN BEBÉ FUERON ENCONTRADOS CERCA DEL CEMENTERIO DE KILA

La tarde de este jueves 4 de diciembre se reportó el hallazgo de restos óseos, al parecer de un bebé, dentro de una pequeña caja en la zona de Kila, en Lerma. El descubrimiento generó una fuerte movilización de agentes de la Policía Estatal y personal ministerial, quienes aseguraron el área para iniciar las diligencias.

Los restos fueron llevados al laboratorio de la Fiscalía General del Estado de Campeche, donde especialistas realizan los análisis necesarios para confirmar si corresponden a un humano. El hallazgo se registró a las afueras del cementerio de la comisaría de Lerma, sobre la calle Mangal de Kila.