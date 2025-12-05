viernes, diciembre 5, 2025
NO FABRICAREMOS CULPABLES NI HABRÁ PERSECUCIÓN POLÍTICA, ASEGURA ERNESTINA GODOY; ¿LE CREEN?

Durante su comparecencia, tras afirmar que la Fiscalía General de la República (FGR) trabajará con evidencia sólida para judicializar casos y buscar sentencias ejemplares respetando el debido proceso, su titular Ernestina Godoy aseguró: “No fabricaremos culpables, y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo que tampoco habrá impunidad”.
De acuerdo con un video difundido por El Financiero, la funcionaria, que está identificada con la 4T, agregó: “Vamos a avanzar en el fortalecimiento integral de los protocolos de atención que nos asegure cero tolerancia a la tØrtur@ y tratos cru£l£s”.

