MAL AGRADECIMIENTO

Si alguien es culpable de esta ola de violencia que cada vez cobra más vidas, es la gobernanta, por mantener a dos personas ineptas a la cabeza de las corporaciones policiacas…

Dejaron sola a la familia de la regidora Karina, ejecutada arteramente en la Perla de los Ríos por dos sicarios que se movilizaban en motocicleta. Fuera de las condolencias por Facebook en que la Tía gobernanta y fauna de acompañamiento se negaron a condenar el cobarde asesinato, no hubo presencia personal ni en la velación ni en los funerales en el panteón, lamentó el poeta Casimiro.

–“Son hipócritas, condenó enojado don Memín. Solo demuestran el poco aprecio que la tenían a esa persona, quien era muy querida en la comunidad y quien había buscado en dos ocasiones la presidencia municipal, aunque el voto no la favoreció en ninguna de las dos elecciones en que participó”

–“Más bien son miedosos, complementó doña Chela. Saben que si alguna de ellas –o la Tía o la secretaria que está Lisa o el inepto dirigente de ese partido– se hubieran presentado en la comunidad, hubieran recibido todo tipo de reclamos y a lo mejor hasta los hubieran sacado a patadas, porque si alguien es culpable de esta ola de violencia que cada vez cobra más vidas, es la gobernanta, por mantener a dos personas ineptas a la cabeza de las corporaciones policiacas” expresó.

–“Es una mala señal la ausencia de algún enviado del Gobierno a esos funerales, coincidió el viejo Julián. Quiere decir que en el análisis que hicieron, resulta riesgoso ir a esa comunidad, en donde seguramente aún se encuentran escondidos los sicarios, y lógicamente que siguen a la orden del autor intelectual del crimen. Por eso no deben descartar el móvil político, porque todo apunta a que la política fue la razón de ese atentado” especuló.

–“Si tanto presumen que somos de los estados más seguros, este era el momento de demostrarlo en los hechos: acudiendo a acompañar a la familia en su duelo; pero no, prefirieron esconderse nuestras autoridades, demostrando así que de eso que presumen es de lo que más carecen” aseguró el poeta Casimiro.

–“Me duele hasta el alma ese feminicidio, por todo lo que representaba además la maestra Karina. Luchadora social de las de a deveras, no de las farsantes como la Tía. Pagó con su vida su liderazgo, y lo que más lastima es que el Gobierno la haya dejado sola, a ella y a su familia, quienes tuvieron que transitar este duelo sin la solidaridad real del Gobierno y del partido al que perteneció. Farsantes, hipócritas y traidores es lo que son” exclamó visiblemente airada.

–“Aún falta ver el desenlace de esta historia, aseveró el bolero don Memín. Si realmente investigan a fondo podrían encontrarse muchas sorpresas que no le serán gratas ni al Gobierno ni a su partido, pero si, como sus antecesores tricolores en el caso Colosio concluyen que fue un asesino solitario, entonces allá ellos y su autoengaño” concluyó.