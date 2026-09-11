viernes, septiembre 11, 2026
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CRÍTICAS Y CIFRAS DE EJECUCIONES QUE NO CUADRAN HUNDEN ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE LAYDA: IMAGEN ZEA

-Carmen se consolida como el Municipio más violento por la alta incidencia de homicidio dolosos

Un videorreporte transmitido a través de ImagenZea, el Grupo Imagen afirma que la estrategia de seguridad en Campeche de Layda Sansores enfrenta severas críticas, y que Ciudad del Carmen se consolida como el Municipio más violento del Estado por la alta incidencia de homicidios dolosos.

Además, refiere que a esta crisis se suma un desfase de cifras entre 2021 y 2025, ya que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registró 57 ejecución más que las reportadas por el secretario ejecutivo.

Y aseveró: “Mientras el Gobierno califica las denuncias como falsas, casi el 70 por ciento de su población afirma sentirse insegura”.

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