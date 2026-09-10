DENUNCIA PERIODISTA DE NMÁS AMENAZA DE SENADOR DE MORENA

Al destacar que hay una diferencia entre desmentir información y atacar a quien la publica, lo que, dijo, tiene un peso particular en México, donde cientos de periodistas han sido vigilados, perseguidos, amenazados y asesinados por hacer su trabajo, Enrique Acevedo, conductor de un noticiero en el canal Nmás, denunció que el senador morenista Luis Fernando Salazar lo insultó y amenazó por el reporte de investigación en Estados Unidos contra la senadora Julieta Ramírez.

Criticar una investigación con descalificaciones y amenazas no solo vulnera a un periodista, sino al derecho ciudadano a la información en su conjunto, subrayó, y afirmó que cuestionar el trabajo periodístico es deber de una sociedad democrática, pero buscar intimidar y silenciarlo no.

Enrique Acevedo afirmó que en Nmás rechazan cualquier intento por silenciar o amedrentar a cualquier periodista, y que la información sobre Julieta Ramírez, senadora con licencia de Morena y aspirante a la gubernatura del estado de Baja California, se basó en un reporte de investigación en Estados Unidos en su contra y mostró un documento sobre presunta colaboración con autoridades de ese país.

Julieta Ramírez negó la validez de dicho documento; sin embargo, parte de la respuesta a lo publicado en Nmás se ha trasladado al terreno de la descalificación y la amenaza, pues el senador morenista Luis Fernando Salazar publicó una serie de insultos en su contra y la frase “vamos a ir tras de ti”, criticó Enrique Acevedo.

Esto, continuó, ya no es una controversia sobre un reportaje, sino una amenaza pública contra la profesión de periodista en su conjunto.