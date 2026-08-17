ASAMBLEA DE MORENA EN TECÁMAC TERMINA ENTRE GOLPES, EMPUJONES Y SEÑALAMIENTOS

Una asamblea informativa de Morena realizada en San Francisco Cuautliquixca, municipio de Tecámac, Estado de México, terminó en una confrontación entre asistentes, con gritos, empujones, golpes y jaloneos de cabello, de acuerdo con videos difundidos en redes sociales.

En las imágenes aparece una mujer identificada como Enriqueta Gutiérrez Escalante, hermana de la senadora morenista Mariela Gutiérrez Escalante, presuntamente involucrada en el altercado.

El enfrentamiento generó cuestionamientos alrededor del encuentro partidista y se suma a otras polémicas relacionadas con la legisladora. En abril pasado, Mariela Gutiérrez reconoció que durante su administración como alcaldesa de Tecámac fueron sacrificados alrededor de 10 mil perros en situación de calle.

La senadora señaló en aquella ocasión que los procedimientos se realizaron conforme a la normatividad vigente y bajo argumentos relacionados con temas sanitarios y de seguridad.