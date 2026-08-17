“NO CUALQUIERA DEBE OCUPAR UN CARGO PÚBLICO”: RENÉ BEJARANO

La seguridad pública no debe estar en manos de la improvisación ni de intereses políticos, afirmó René Bejarano Martínez durante una asamblea realizada en Ciudad del Carmen, al señalar que quienes ocupen cargos relacionados con la procuración de justicia y seguridad deben contar con preparación, capacidad e integridad.

El político conocido como “el señor de las ligas” destacó que la selección de funcionarios debe enfocarse en encontrar a las personas “más idóneas”, con formación y principios, al considerar que las instituciones encargadas de la seguridad requieren perfiles capaces de responder a los retos actuales.

Bejarano Martínez reconoció que Campeche enfrenta problemáticas que aún requieren atención, aunque señaló que la situación de seguridad en la entidad y en Yucatán es diferente a la que atraviesan otras regiones del país.

Durante su participación, insistió en que la responsabilidad de dirigir áreas de seguridad requiere de personas preparadas que representen de manera adecuada a la sociedad y puedan atender los desafíos que persisten en el estado.