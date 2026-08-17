HOMBRE CON HEMORRAGIA MOVILIZA A PARAMÉDICOS EN PARADA DE TRANSPORTE EN CIUDAD DEL CARMEN

Una emergencia médica generó la movilización de paramédicos hasta el fraccionamiento Malibrán, luego de que ciudadanos solicitaran apoyo para un hombre que presentaba una fuerte hemorragia mientras se encontraba en una parada de transporte público.

El hombre fue localizado sentado en una banca sobre la avenida Periférica Norte, cerca del cruce con Insurgentes y frente a Mega Fix. En el sitio se observaron varios charcos de sangre alrededor del afectado, aparentemente producto de vómito.

Durante la atención, el hombre señaló que había sido golpeado y que presentaba dos heridas provocadas por arma blanca en la espalda; sin embargo, tras la valoración inicial, los socorristas no encontraron lesiones penetrantes ni heridas externas que correspondieran con lo señalado.

Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica y determinar el origen de la hemorragia. La situación generó alarma entre peatones y usuarios del transporte público que se encontraban en la zona.