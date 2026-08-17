REVELAN VIDEOS INÉDITOS DE “EL CHAPO” GUZMÁN TRAS SU CAPTURA EN LOS MOCHIS

A diez años de la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Los Mochis, Sinaloa, fueron revelados tres videos inéditos del operativo en el que fue detenido el entonces líder del Cartel de Sinaloa.

El material muestra momentos posteriores a su captura, entre ellos cuando se lava la cara en un hotel, su traslado hacia un hangar y una conversación en la que aborda temas relacionados con grupos criminales como Los Zetas. Los videos fueron obtenidos por el periodista Héctor de Mauleón y difundidos por EL UNIVERSAL.

De acuerdo con la información publicada, los agentes trasladaron a Guzmán a un motel ante reportes de un posible intento de rescate. Durante ese periodo, el narcotraficante habría intentado convencer a los elementos de liberarlo mediante ofrecimientos económicos y negocios, además de advertir sobre posibles consecuencias violentas si no accedían.