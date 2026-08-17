lunes, agosto 17, 2026
Lo último:
Locales

LLUVIAS PROVOCAN ENCHARCAMIENTOS EN DIVERSOS PUNTOS DE CAMPECHE

Las lluvias registradas durante este día en San Francisco de Campeche han generado acumulación de agua y niveles elevados en distintas vialidades de la ciudad, por lo que autoridades emitieron un llamado a la población para tomar precauciones al transitar.

Se presentan encharcamientos en puntos como las avenidas López Portillo, Colosio, Cuauhtémoc, Concordia, así como en Emiliano Zapata por Héctor Pérez Martínez y la colonia Polvorín.

También te puede gustar

CIRCULA EN REDES: DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER PRESUME TRABAJO… PERO ESTÁ DE VACACIONES EN PORTUGAL

RIBEREÑOS DEL CAMINO REAL EXPONEN A LIZ HERNÁNDEZ NECESIDAD DE REMODELAR EL MUELLE, Y ELLA PROMETE CHECAR QUÉ SE PUEDE HACER

OPINIÓN: HERENCIA DE CORRUPCIÓN EN CAMPECHE: LAS PROPIEDADES ADJUDICADAS POR EL EXGOBERNADOR CARLOS SANSORES PÉREZ

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *