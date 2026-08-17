AUTO TERMINA DENTRO DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE TOHCOK TRAS SALIR DE LA CARRETERA

Un aparatoso accidente se registró sobre la carretera federal 261 Hopelchén-Campeche, luego de que un vehículo abandonara la vía de circulación y terminara dentro de la zona arqueológica de Tohcok, ubicada a unos cinco kilómetros de la cabecera municipal de Hopelchén.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría perdido el control de la unidad presuntamente por circular a exceso de velocidad, lo que provocó que saliera de la cinta asfáltica y avanzara hasta quedar entre las primeras estructuras cercanas al acceso carretero del sitio arqueológico.

Pese al impacto y a la posición en la que quedó el vehículo, el conductor resultó sin lesiones. Se informó que se trata de un médico adscrito al Hospital del IMSS-Bienestar “Dr. Pedro Lara y Lara” de Hopelchén.

El hecho generó movilización en la zona, mientras autoridades realizaron las verificaciones correspondientes para determinar las condiciones en las que ocurrió el percance y retirar la unidad del área afectada.