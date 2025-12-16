GUSANO BARRENADOR REDUJO ENTRE 70 Y 80% LA MOVILIZACIÓN DE GANADO Y MERMÓ INGRESOS, LAMENTAN

Carmen.- La inmovilización del ganado por la presencia del gusano barrenador ha propiciado un fuerte impacto económico en los productores, pues limita severamente la salida de reses del Estado y provoca mermas que terminan afectando directamente el ingreso, advirtió José Abraham Cano Orlayneta, presidente de la Asociación Ganadera de Ciudad del Carmen.



El dirigente explicó que durante 2 meses el ganado permaneció inmovilizado, y aunque actualmente se ha permitido una salida mínima, la movilización sigue siendo muy limitada, debido a la falta de médicos veterinarios certificados para revisar los embarques y garantizar que el ganado está libre de la plaga.



Esta situación, prosiguió, ha reducido la movilización en entre 70 y 80 por ciento en algunos casos, lo que ha generado rezago de jaulas, retrasos prolongados y la necesidad de dobles revisiones sanitarias, lo cual ha incrementado costos operativos y provocando pérdidas económicas que recaen casi por completo en los productores.



Cano Orlayneta detalló que cuando el ganado permanece detenido por largos periodos, incluso fuera del Estado, se generan mermas por alimentación, manejo y deterioro, lo que se traduce en una reducción del precio que reciben los ganaderos al momento de la venta, afectando de manera directa la rentabilidad de la actividad, e indicó que esta problemática impacta tanto a los acopiadores y sobre todo a los pequeños y medianos productores, quienes dependen de la movilización para colocar su ganado en otros mercados, ya que el consumo local resulta insuficiente para absorber la producción, y reveló que se gestiona que todos los Municipios sean atendidos por igual.