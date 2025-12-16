LAYDA DENUNCIA CENSURA POR HABLAR DE “ALITO”, PERO SE BURLA DE JORGE GONZÁLEZ LLAMÁNDOLO “DON PIRAÑA” Y FESTEJA QUE LE MANTENGAN MEDIDAS CAUTELARES PARA CALLARLO

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, lanzó primero una crítica contra las medidas cautelares que le impedían hablar públicamente sobre el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, al calificar la censura previa como una aberración que limita la libertad de expresión. Señaló que no podía pronunciarse “por si acaso decía algo” y sostuvo que se trataba de una restricción injustificada, al tratarse de un actor público que, dijo, maneja recursos provenientes de los impuestos a través de las prerrogativas del PRI.

No obstante, en el mismo contexto, la mandataria cambió el tono y se burló del periodista Jorge González, exdirector del periódico Tribuna, a quien llamó de manera despectiva “don Piraña”, minimizando sus denuncias de persecución. Sansores incluso celebró que las medidas cautelares continúen vigentes durante todo el proceso penal, al afirmar que es falso que exista censura previa y que dicha determinación fue ratificada el pasado 11 de diciembre en una audiencia judicial, donde se resolvió mantener las restricciones impuestas.